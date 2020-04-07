شكرا لقرائتكم لاعبة منتخب الغطس من أمريكا : لن أعود لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس، عدم عودتها إلى مصر حتى الأن مع اللاعبين العائدين مؤخرا ضمن العالقين بالخارج، مؤكدة تواجدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل ارتباطها بالدراسة هناك.
وقالت لاعبة مصر، المتأهلة الى اولمبياد طوكيو فى تصريحات خاصة من أمريكا أنها لم تخوض الامتحانات الدراسية، و مازالت تدرس هناك ولكن اون لاين ، و من المحتمل ان تستمر الدراسة هناك الى شهرى مايو ويونيو أيضا ، و بالتالى هتبقى هناك حتى تنتهى من دراستها ، قائلة :" انا لسه بدرس وعندى امتحانات واحتمال ادرس برضه شهر مايو ويونيه برضه ان شاء الله ".
وكانت الحكومة المصرية قد أعادت مجموعة من الرياضيين العالقين بالخارج ومن بينهم فريدة عثمان ، و أحمد أكرم ، و عدد من منتخب السباحة التوقيعية ، ويتواجد اللاعبون فى الحجر الصحى فى مرسى علم والذى ستكون مدته أسبوعين .
يذكر أن فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة تقدمت بالشكر الى الحكومة المصرية بعد عودتها من امريكا مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج.
كما أشاد أحمد أكرم لاعب السباحة أيضا بدور الدولة وحرصها على إجراء تحاليل الدم والكشف الطبي لكل 15 فردا، مع توفير مياه وطعام، وكان هناك حافلتان لنقل الركاب، مؤكدا أن كل راكب تم رش ملابسه وأغراضه بالكلور، مشيرا إلى أنه يوجد طاقم طبى للكشف على العائدين مرتين فى اليوم.
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