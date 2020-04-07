شكرا لقرائتكم فايلر يكشف موعد تحديد مصير معاري الأهلي فى جلسة الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي، أمس الاثنين، التطرق للحديث عن مستقبل اللاعبين المعارين.

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وكلف فايلر معاونية بتجهيز تقرير شامل عن لاعبى الأهلى المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( أنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع فايلر للاستماع لرؤيته في ملف المعارين، خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً.

وأعار الأهلي عددا كبيرا من لاعبيه من أجل منحهم فرصة المشاركة، حيث شملت قائمة المعارين جميع مراكز الملعب باستثناء حراسة المرمى، واستقر مسئولو الأهلي بشكل كبير على عودة أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمد شريف وأكرم توفيق لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي والرحيل المؤكد لقائد الفريق حسام عاشور الذي لم يُجدد عقده مع النادي، كما يقترب ناصر ماهر من العودة في ظل عدم رغبة فايلر في استمرار صالح جمعة، في الوقت الذي من المتوقع أن يثير المغربي وليد أزارو خلاف بين فايلر ولجنة التخطيط في ظل رفض المدرب السويسري عودته بينما ترى اللجنة أن عودته ستكون مُفيدة.