شكرا لقرائتكم ناصر ماهر ردا على فرج عامر: كلام حضرتك عنى دائماً يزيدنى شرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، المهندس فرج عامر رئيس النادى السكندرى، والذى أبدى خلالها رغبته فى شراء لاعب القلعة الحمراء لما يمتلكه من مهارة فنية.

ونشر ناصر ماهر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، من رده على رئيس سموحة قائلاً: كلام حضرتك عنى دائماً يزيدنى شرف.

وكان فرج عامر قد غرد عبر تويتر قائلاً: "نتمنى أن نشترى ناصر ماهر من الأهلى، ناصر ماهر لاعب فذ فنياً وخلقياً".

وكان رئيس سموحة قد قال فى تصريحاته تليفزيونية، "ليس لدينا نية من أجل شراء ناصر ماهر أو أى لاعب آخر لأننا نمتلك العديد من اللاعبين الشباب المميزين وقائمة جيدة من اللاعبين بالفريق الأول".

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وأضاف فرج عامر، لدينا أكثر من لاعب مميز من الشباب ويمكنهم الاستمرار فى اللعب والحصول على الخبرة المطلوبة من أجل تثبيتهم فى التشكيل الاساسى للفريق فى الموسم المقبل.

ورحل ناصر ماهر من الأهلى لسموحة الصيف الماضى لمدة موسم كامل، ومع اقتراب نهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل غموض الرؤية بشأن استئناف المسابقة على خلفية "جانحة" كورونا التى تجتاح العالم كله حالياً.

يذكر أن عقد ناصر ماهر مع الأهلى يمتد حتى عام 2023 ويرغب اللاعب فى العودة للأهلى إذا كانت فرص مشاركته قوية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جلسة لجنة التخطيط للكرة مع فايلر.

قرر مجلس ادارة نادى سموحة إستمرار غلق المقر الرئيسى بسموحة وفرع النادى ببرج العرب الجديدة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، كما قرر المجلس تقديم دراسة عن كيفية تنمية موارد النادى لمواجهه الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية وخاصة بعد تعليق النشاط الرياضى الى يوم 15 أبريل.