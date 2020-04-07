شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالات باسم مرسى على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر باسم مرسى مهاجم فريق الإنتاج الحربى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، أظهرت مهاجم الزمالك السابق بنيولوك جديد، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



باسم مرسي

وأكد باسم مرسى أنه حزين لتجاهل الإعلام للمستويات المتميزة التى يقدمها مع ناديه خلال الفترة الحالية.

وأضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أنه يتألق بشدة مع فريقه حاليا عكس مواسم سابقة لم يكن مستواه بالمأمول وكان هناك اهتماماً لكونه لاعب بالزمالك.

وأوضح باسم مرسي أنه لو عاد به الزمن لن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي وتحديداً الصورة المنشورة "قرن الفلفل".

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وأكد باسم مرسى أن سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر العديد من المواقف الصعبة التى كانت لها تأثير كبير على مسيرته.

وقال مرسى "طوال عام ونصف لم أكن أشارك بشكل مستمر فالبداية كانت خطأ حين قررت الاحتراف في اليونان وبعد العودة لم احصل على فرصة مع سموحة".

وأضاف، مرتضى منصور لم يكن يرغب في رحيلي في المرة الأولى حين قررت الاحتراف في لاريسا اليوناني وفي تجربة سموحة أيضا، واوضح، أن أحد مدربي سموحة حين انتقل للفريق ابلغه أنه لن يكون له دور معه وسيكون المهاجم رقم 3 للفريق وبعدها المدرب رحل عن سموحة وتم التعاقد مع حسام حسن.

وأكد أن أحد المسئولين فى سموحة تحدث معه لمعرفة رأيه فى حسام حسن قبل التوقيع معه، لافتا إلى أنه وقتها أبلغ المسئول بأن حسام حسن مدرب رائع وعدد مزاياه وأن أزمته مع حسام حسن في سموحة كانت أحد الأسباب فى رحيله عن الفريق، وجلست فى المنزل بعدها قبل الانتقال للإنتاج الحربى، ورديت اعتبارى حين لعبت أمام سموحة فى الدورى وسجلت فى شباكهم".