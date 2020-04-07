شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أى لاعب مصرى يقارن نفسه بصلاح يبقى بيضيع وقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، أن أى لاعب فى مصر يقارن نفسه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، مهارياً أو فنياً، فهو يهدر وقتا ليس أكثر، لأنه لا مجال للمقارنة.

وقال يونس عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أي لاعب في مصر مع كامل احترامي للكل بيقارن نفسه فنيا و مهاريا و تاريخيا. بمحمد صلاح يبقي بيضيع وقت مش اكتر للمتابعين لحد ما ربنا يفرجها علينا من الكورونا فيرس. محمد صلاح وصل لـ مستوى يفوق أحلام لاعبي كره القدم المصريين على مدار تاريخنا الكروى. ربنا يحمى مصر. خليكوا في البيت".



ايمن يونس

وأعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، تراجعه عن قراره بالاستفادة من المساعدات الحكومية لدفع رواتب الموظفين في النادى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية لتوقف النشاط الرياضى بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجماهير شنت هجومًا على العديد من الأندية بينهم ليفربول بعد قرارها باستغلال خطة الحكومة بدفع 80% من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب أزمة تفشى الوباء العالمى.

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من جانبه أكد بيتر مور المدير التنفيذي لنادى ليفربول في البيان الرسمي للريدز: "نعتقد أننا اتخذنا قرارًا خاطئ" تعليقا على التقدم بطلب الحصول على المساعدة الحكومية لدفع مرتبات الموظفين، وأضاف مور أن النادى يعتذر عن اتخاذ هذا القرار في وقت سابق، موضحا أنه تم التوصل إليه عن طريق استنتاج خاطئ وسيتم البحث عن طرق بديلة.

وتابع المدير التنفيذى لنادى ليفربول: "أخطأنا عندما قمنا بالإعلان أننا سنقدم في خطة الإغاثة الحكومية للدفع لموظفينا، ونأسف لذلك. نوايانا كانت ولا تزال ضمان توفير الحماية للقوى العاملة الخاصة بنا بدون خسائر في الأرباح لهم. لذلك نعلن بأننا لن نتقدم بطلب لخطة المساعدة الحكومية".

وكان نادى ليفربول الإنجليزى، أصدر بيانا رسميا فى وقت سابق ردا على قرارات رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز التي صدرت الجمعة، وأكدت خلاله أن الموسم الحالى من البريميرليج لن يعود إلا بعد استقرار الأوضاع تماما فى ظل أزمة فيروس كورونا المتفشى حاليا فى جميع أنحاء البلاد.

وأعلن ليفربول فى بيانه الرسمي اليوم، السبت، ترحيبه بشكل كبير ببيان الرابطة أمس، مؤكداً دعم النادى المتواصل لمنظمة الصحة الوطنية في إنجلترا، قائلا، "نرحب أيضا بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي 2019/2020 فقط عندما يكون ذلك آمنا".

وأضاف بيان ليفربول، "على مستوى النادي، تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى لحماية مستحقات موظفينا على المدى القصير والطويل، بعد اجتماع بين أعضاء الإدارة الذين قرروا إعطاء الموظفين رواتبهم كاملة بنسبة 100% على الرغم من تعليق المباريات".