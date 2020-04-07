شكرا لقرائتكم خبر عن مها عبد السلام بطلة العالم فى الغطس: أتواجد فى أمريكا بسبب الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس أنها لم ترجع إلى مصر حتى الآن مع اللاعبين العائدين إلى البلاد، ضمن العالقين بالخارج، بل إنها تتواجد فى الولايات المتحدة، فى ظل ارتباطها بالدراسة هناك.

وقالت اللاعبة المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من أمريكا إنها لم تخوض الامتحانات الدراسية، ومازالت تدرس هناك لكن أون لاين، ومن المحتمل ان تستمر الدراسة هناك الى شهرى مايو ويونيو أيضا، وبالتالى ستبقى هناك حتى تنتهى من دراستها، قائلة "أنا لسه بدرس وعندى امتحانات واحتمال أدرس شهر مايو ويونيو برضه إن شاء الله".

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وكانت الحكومة المصرية قد أعادت مجموعة من الرياضيين العالقين بالخارج ومن بينهم فريدة عثمان، وأحمد أكرم ، و عدد من منتخب السباحة التوقيعية ، ويتواجد اللاعبون فى الحجر الصحى فى مرسى علم والذى ستكون مدته أسبوعين.

يذكر أن فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة تقدمت بالشكر إلى الحكومة المصرية بعد عودتها من امريكا مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج.

كما أشاد أحمد أكرم لاعب السباحة أيضا بدور الدولة وحرصها على إجراء تحاليل الدم والكشف الطبي لكل 15 فردا، مع توفير مياه وطعام، وكان هناك حافلتان لنقل الركاب، مؤكدا أن كل راكب تم رش ملابسه وأغراضه بالكلور، مشيرا إلى أنه يوجد طاقم طبى للكشف على العائدين مرتين فى اليوم.