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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد من معسكر الغردقة: خليك مركز على أهدافك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال تواجده حالياً فى معسكره الانفرادى بمدينة الغردقة، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وعلق مصطفى محمد على الصورة: خليك مركز على أهدافك.
مصطفى محمد
وكشف الصربي ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق، عن طلب ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزى لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف رينجرز الأسكتلندى.
وتابع ميتشو قائلا: "لاعبو الزمالك أظهروا إمكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهلين للاحتراف فى أوروبا، وأتمنى فوز الزمالك بدورى أبطال أفريقيا".
أكد ميتشو أنه يشجع منتخب زامبيا الآن بنسبة 200% ويتمنى مواجهة مصر ودياً بعد انتهاء أزمة كورونا، مشيراً إلى أن منتخب مصر لم يصل لكأس العالم بالصدفة لكنه يمتلك لاعبين كبار.
وتابع مدرب الزمالك السابق قائلا لدى خطة مستقلة مع زامبيا لانه منتخب عظيم وفاز بالبطولة الأفريقية مرتين، واستكمل قائلا "لا أنام ليلاً ولا نهاراً مع زامبيا لتطوير مستوى اللاعبين، لأنه منتخب قوى توج بالأمم الأفريقية 2012 ونبنبى فريق لوصول إلى نهائى أفريقيا ولدى لاعبين موهبين جدا".
وعن مستوى منتخب مصر قال: كنت منافساً لحسام البدرى ورأيت الطريقة التى يدير بها المنتخب ومصر لديه نقطتين من مباراتين والآن علهم الفوز فى باقى المباريات.
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