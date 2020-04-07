شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد صلاح عاشق الرداء الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى عاشق للون الأسود بشدة.

ويغلب اللون الأسود على كل ملابس صلاح التى يظهر بها خارج الملعب سواء على السوشيال ميديا أو فى الإعلانات أو غيرها.

كما أن صلاح دائمًا ما يظهر فى حفلات اختيار الأفضل ببدل سوداء تظهر جانب من الشياكة والأناقة، حيث يبدو أنه معترف أن اللون الأسود هو ملك الألوان.

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ويحرص خلال الفترة الحالية النجم محمد صلاح، على استغلال فترة العزل المنزلى فى أداء بعض التدريبات البدنية برفقة ابنته مكة التى شاركته التدريبات التى نشرها عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وقام صلاح بإنشاء صفحة لابنته مكة عبر إنستجرام حيث دعا كل محبيه للاشتراك فيها، تلك الطفلة الصغيرة، ظهرت فى أكثر من مناسبة لتخطف الأنظار والكاميرات من أبيها، مثلما ظهرت فى الجولة الأخيرة من البريميرليج الموسم الماضى، وتواجدها باستمرار على مواقع السوشيال ميديا، فى ظل حرص والدها على نشر صورها.

أصدر نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بيانا رسميا ردا على قرارات رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز التي صدرت أمس، الجمعة، وأكدت خلاله أن الموسم الحالى من البريميرليج لن يعود إلا بعد استقرار الأوضاع تماما فى ظل أزمة فيروس كورونا المتفشى حاليا فى جميع أنحاء البلاد.

وأعلن ليفربول فى بيانه الرسمي ترحيبه بشكل كبير ببيان الرابطة أمس، مؤكداً دعم النادى المتواصل لمنظمة الصحة الوطنية في إنجلترا، قائلا، "نرحب أيضا بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي 2019/2020 فقط عندما يكون ذلك آمنا".

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم ليفربول بالأسود فى الصور التالية :































