شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب خماسى يحل أزمة تدريبات أحمد حجازى بعد توقف النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر إلى القيام ببعض التدريبات فى أحد الملاعب الخماسية، للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى العديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر حجازى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، صوراً من قيامه بالتدريبات على الملعب، وصورة أخرى مع ابنه.



احمد حجازي بعد التدريبات



احمد حجازي ونجله



احمد حجازي يخوض التدريبات



احمد حجازي

ودائما ما يرتبط أسم احمد حجازي، بموسم الانتقالات سواء الصيفية او الشتوية في الميركاتو المصري في المواسم الماضية والموسم الحالى، حيث يرغب مسئولو النادى الأهلى فى عودة اللاعب لصفوف دفاعه مرة أخري خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق عندما كان يشارك اساسياً معه فضلاً عن تطور أدائه عندما خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزى.

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وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

واعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأضاف المصدر أن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي

فيما كشفت تقارير صحفية أن الأهلي ليس فقط من يرغب في ضم المدافع الدولي ، حيث دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات لضم أحمد حجازي للقلعة البيضاء ، من أجل تدعيم خط الدفاع الأبيض ، ولكن مرتضي منصور رئيس النادي أكد في تصريحات له أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب .

المدافع الدولي تلقى مفاوضات جديدة أيضاً من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وفقاً ما نشره أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عن مفاوضات نادى بيراميدز مع أحمد حجازى قائلا: "مفاجأة: بيراميدز يفاوض أحمد حجازى".

مفاوضات بيراميدز مع حجازي ليست الأولي ، بعدما سبق لمسؤولي النادي جس نبض اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر في المعسكر الأخير بشهر نوفمبر الماضي، وكانت هناك محاولات من الأهلي أيضا لضمه.

لكن رغبة حجازي تتمثل في مواصلة مسيرته في إنجلترا، بعد عودته إلى التشكيل الأساسي ومشاركته في عدة مباريات قبل التعرض للإصابة مؤخرا خاصة أن فريق وست برومتش حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ويطمح رفاق حجازي في مواصلة المنافسة أملًا في العودة إلى منافسات الدوري الممتاز "بريميرليج".