شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. على زهران: بسلى وقتى بالمسسلات واللعب مع جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو على زهران ابو القاسم بطل العالم فى الجمباز والذى أكد أنه يستغل فترة التوقف فى خوض بعض التدريبات المنزلية، خاصة أنه لا يغادر البيت قائلا: "أنا فى البيت بس".

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وأضاف زهران أنه يتابع التليفزيون سواء مسلسلات أو أفلام، بالإضافة إلى اللعب مع ابنته الصغيرة جميلة، والتى تشغل كل وقته خلال هذه الفترة.

وكان على أبو القاسم قد تأهل نهائى كأس العالم للجمباز الفنى، إلا أنه تم إلغاء نهائيات البطولة بسبب قرار الحكومة الأذربيجانية بسبب تفشى فيرس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.