شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأي ناصر ماهر في رغبة سموحة لشرائه من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى سموحة، على تغريدة المهندس فرج عامر رئيس النادي السكندري، والذي أبدى خلالها رغبته في شراء لاعب القلعة الحمراء لما يمتلكه من مهارة فنية.

ونشر ناصر ماهر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من رده على رئيس سموحة قائلاً: كلام حضرتك عني دائماً يزيدني شرف.

وكان فرج عامر قد غرد عبر تويتر قائلاً:"نتمنى أن نشترى ناصر ماهر من الأهلى، ناصر ماهر لاعب فذ فنياً وخلقياً".



ناصر ماهر

وكان رئيس سموحة قد قال فى تصريحاته تليفزيونية، "ليس لدينا نية من أجل شراء ناصر ماهر أو أى لاعب آخر لأننا نمتلك العديد من اللاعبين الشباب المميزين وقائمة جيدة من اللاعبين بالفريق الأول".

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وأضاف فرج عامر، لدينا أكثر من لاعب مميز من الشباب ويمكنهم الاستمرار فى اللعب والحصول على الخبرة المطلوبة من أجل تثبيتهم فى التشكيل الاساسى للفريق فى الموسم المقبل .

ورحل ناصر ماهر من الأهلى لسموحة الصيف الماضى لمدة موسم كامل، ومع اقتراب نهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل غموض الرؤية بشأن استئناف المسابقة على خلفية "جانحة" كورونا التى تجتاح العالم كله حالياً.

يذكر أن عقد ناصر ماهر مع الأهلى يمتد حتى عام 2023 ويرغب اللاعب فى العودة للأهلى إذا كانت فرص مشاركته قوية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جلسة لجنة التخطيط للكرة مع فايلر.

قرر مجلس ادارة نادى سموحة إستمرار غلق المقر الرئيسى بسموحة وفرع النادى ببرج العرب الجديدة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، كما قرر المجلس تقديم دراسة عن كيفية تنمية موارد النادى لمواجهه الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية وخاصة بعد تعليق النشاط الرياضى الى يوم 15 أبريل.