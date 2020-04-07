شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستطلع رأي متابعيه على انستجرام في نيولوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد شريف صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى إنبي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، بنيولوك جديد، مستطلعاً رأي متابعيه على صفحته الشخصية عن رأيهم.

وتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى عودة محمد شريف لاعب الأهلي المُعار لإنبى عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فى ظل رغبة النادى فى حسم عدة ملفات بالفريق خلال فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".



محمد شريف

ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع إنبى منذ الانتقال له مع بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

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ورغم أن هناك اتفاقا على عودة محمد شريف للأهلي من جانب لجنة التخطيط والكثيرين فى القلعة الحمراء إلا أن الأمر مازال فى "يد" رينيه فايلر الذى لم يُعلن موقفه النهائي من عودة محمد شريف للقلعة الحمراء، وهو ما تناقشه اللجنة مع المدرب السويسري خلال الأجتماع المرتقب بينهما خلال الأيام المقبلة.

مسؤولو إنبى أبدوا رغبتهم خلال الفترة الأخيرة فى استمرار "جناح" الأهلي ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أى صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

من جهته أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، تلقيه اتصالات مستمرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى للاطمئنان على لاعبه محمد شريف.

وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية، "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتى الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة فى غرفة اللياقة البدنية فى الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.