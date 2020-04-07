لتحقيق العدل.. ميدو يطالب بوضع سقف لعقود اللاعبين والمدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة، بضرورة وضع سقف لعقود اللاعبين والمدربين في الدوري المصري.

ويرى ميدو أن الدولة لابد أن تقوم بتعديل في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص الجزء الأكبر للتعليم والصحة، مطالبا بتحقيق العدل.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "أكثر حاجه لازم الدولة تتعلمها ان لازم يحصل تعديل في الموازنة العامة لازم الصحة والتعليم يتخصص لهم نسبة اكبر بكتير لازم يتم تخفيض عدد الموظفين الحكوميين لازم الفلوس اللي بتتصرف على الكورة والأعلام والفن يتم تخفيضها بشكل كبير!! لازم بتعمل سقف مرتبات للاعبين والمدربين والاعلاميين!".

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وأضاف: "ماينفعش العاملين بالقطاع الصحي والقطاع التعليمي يبقوا بيعانوا واللاعبين والمدربين والإعلاميين والفنانين بيتقاضوا مئات أضعافهم.. وهنا الموضوع مش موضوع أرزاق.. موضوع عدل!! لازم يبقى في نسبه وتناسب.. لازم نستغل الظروف اللي بنمر بيها وحاجات كتيره تتعدل!!".

وتابع: "مثلا ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي بالذات.. اه لاعيب الكورة والمدرب لازم يتم تقديره بشكل جيد لانها موهبة ومهنة صعبة جدا لكن الفروق لازم ماتكونش بعيده اوي كده!!".

وواصل: "مثلا زوج اختي دكتور مخ وأعصاب في مستشفى كبيرة جدا وعندما علمت عن دخله السنوي صعقت!! ازاي واحد درس سبع سنين طب موت نفسه فيهم وبيشتغل اقل حاجه ١٦ ساعة في اليوم يكون ده دخله!! على فكرة ده الوضع في العالم كله مش في مصر بس.. في رايي ان كل ده لازم يتغير!!".

وأتم: "لازم الوزير أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني يشتغلوا اه مفيش عقد لأي لاعب او مدرب يتم اعتماده الا بسقف معين يزيد كل ٣ سنوات السقف ده ١٥ ٪.. الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين.. وايه العائد؟ مفيش اي عائد!! دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ او ٣ لاعيبه مميزين كل موسم!!".