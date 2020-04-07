مقعد المرأة يثير الخلاف بين اتحاد الكرة والفيفا

نشب خلاف بين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بسبب مقعد المرأة في لائحة النظام الأساسي الجديدة. وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن اللجنة الخماسية ترغب في أن يضم المجلس رئيسًا و٨ أعضاء منهم مقعد واحد أو أكثر للمرأة، بينما يرغب فيفا في زيادة مقاعد المرأة لتصبح مقعدين أو أكثر، وهو ما تسبب في خلاف في وجهات النظر بين الطرفين. واحد أو أكثر للمرأة، بينما يرغب فيفا في زيادة مقاعد المرأة لتصبح مقعدين أو أكثر، وهو ما تسبب في خلاف في وجهات النظر بين الطرفين.

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