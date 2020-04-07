بالفيديو.. مدرب حراس منتخب مصر: تصرفات الحضري غير أخلاقية.. والشناوي خذلني

شن زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، هجومًا على عصام الحضري، حارس الفراعنة السابق، خلال تصريحات إعلاميه له أمس.

قال مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق: عصام الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية وغير احترافية، ففي مباراة تشيلي الودية

التي أقيمت في إسبانيا خلال فترة تولي بوب برادلي القيادة الفنية لمنتخب مصر، لعب شريف إكرامي أساسيًا، ووجدت بعد المباراة الإعلامي مهيب عبدالهادي يقول لنا إن الحضري أعلن اعتزاله بين شوطي المباراة.

وتابع عبدالفتاح، أنه خلال مسيرته التدريبية، التي استمرت نحو 25 عامًا، لم يرَ حارسًا متخاذلًا مثل أحمد الشناوي، الذي تخاذل في استثمار موهبته وعدم تطويرها، بالرغم من الإمكانات الهائلة التى يمتلكها، والتي يمكن أن تجعله حارسًا لريال مدريد أو برشلونة، إلا أنه لا يفكر سوى في الناحية المادية فقط.

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