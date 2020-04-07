يوفنتوس يخشى ضربة جديدة من دورتموند

يواجه العملاق الإيطالى يوفنتوس منافسة كبيرة من نظيره بوروسيا دورتموند، فى الحصول على خدمات صفقة من فالنسيا. وذكرت صحيفة توتو سبورت أن يوفنتوس يواجه مأزقاً حقيقياً فى سباق التعاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا، الذى ينتهى عقده مع الخفافيش فى عام 2021. عام 2021. وأضافت أن الخطر يتمثل فى بوروسيا دورتموند الذى يسعى أيضاً لضم توريس خلال الميركاتو الصيفى المقبل. Advertisements ويشعر اليوفى بالقلق خاصة بعد نجاح دورتموند فى التعاقد مع إيرلينج هالاند فى الميركاتو الشتوى الماضى، حيث إن المهاجم النرويجى كان من أهداف السيدة العجوز. الشتوى الماضى، حيث إن المهاجم النرويجى كان من أهداف السيدة العجوز. وتابعت الصحيفة أن سحر اللعب بجانب كريستيانو رونالدو فى يوفنتوس، قد يلعب دوراً فى إقناع توريس، لكن اللاعب قد يجد مكاناً مضموناً فى تشكيلة بوروسيا مقارنة باليوفى. وأشارت إلى أنه فى ألمانيا يصفون لاعب فالنسيا بأنه الوريث المحتمل لجادون سانشو نجم دورتموند.

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