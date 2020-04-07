برشلونة يعلن موقفه النهائي من بيع جريزمان

كشف تقرير صحفى إسبانى عن موقف الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، من الرحيل عن صفوف النادى الكتالونى فى الفترة المقبلة.
وارتبط جريزمان بمغادرة برشلونة رغم أنه لم يُكمل عاماً واحداً بقميص البارسا، إلا أنه ارتبط بالدخول فى صفقة تبادلية مع لاعبين مثل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.
وبحسب صحيفة «ماركا» فإن جريزمان رغم أنه لم يتأقلم بشكل جيد مع برشلونة على مدار التسعة أشهر الأولى له، إلا أن الرحيل عن الكامب نو ليس فى اعتبار اللاعب أو النادى.
وأضافت أن كلا الطرفين لا يفكران فى الانفصال، موضحة أن النادى أيضاً لا يخطط لاستخدامه كجزء من صفقةتبادلية مع نيمار أو لاوتارو، حيث يرى أن مستقبل جريزمان سيكون فى برشلونة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة التخطيط لموسم (2020/2021) بسبب تفشى وباء فيروس كورونا بالفترة الحالية، إلا أن أحد الأمور اليقينية هى أن جريزمان لا يزال فى خطط برشلونة، ولن يغادر صفوف النادى الكتالونى.
وتمكن جريزمان الذى انضم لبرشلونة فى الصيف الماضى مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، من تسجيل 14 هدفاً فى 37 مباراة.
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