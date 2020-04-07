ريال مدريد يعرض «فاسكيز» لخطف «رويز»

كشف تقرير صحفى عن إمكانية انتقال فابيان رويز، نجم وسط نابولى، إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع «برنابيو ديجيتال» المختص بأخبار ريال مدريد، أن نادى نابولى مهتم بالتعاقد مع لوكاس فاسكيز، جناح النادى الملكى، مشيراً إلى

أن هناك احتمالية لعملية تبادلية بين الفريقين.

وأضاف أن خوسيه كاييخون، جناح نابولى، قريب من مغادرة البارتينوبى فى الفترة المقبلة، وأن الفريق الإيطالى سيكون فى حاجة ماسة إلى بديل له.

ولفت الموقع إلى أن فاسكيز هو المرشح الأكبر لتعويض كاييخون فى نابولى، موضحاً أن ريال مدريد يعتقد أن هذه فرصة رائعة لإجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها رويز إلى الميرينجى، وفاسكيز إلى نابولى.

ويعد فابيان رويز هدفاً أساسياً بالنسبة لزيدان، المدير الفنى لريال مدريد، حيث يسعى لتدعيم صفوف فريقه بالنجم الإسبانى الذى تألق رفقة نابولى فى الفترة الماضية.