رسائل محمود طاهر تقطع الطريق أمام أهل الفتنة

بعد طول غياب.. خرج المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى السابق، عن صمته، وأعلن دعمه الكامل لمجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى، برئاسة محمود الخطيب، ليقطع الطريق أمام أهل الفتنة وهواة الصيد فى الماء العكر.

قال طاهر إنه يجب منح مجلس الإدارة الحرية التامة فى تنفيذ الخطط والأسلوب الإدارى المناسب، موضحاً أنه يحب كيان النادى الأهلى، ولا يفكر فى خوض الانتخابات المقبلة، خصوصًا فى ظل وجود مجلس إدارة يمارس مهام عمله.

وأشاد طاهر برئيس الأهلى الحالى محمود الخطيب، مؤكداً أنه رمز وقيمة للقلعة الحمراء، وهو شعوره تجاهه، وهو ما حدث بمصافحته والحديث معه أثناء لقاء الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017.

رسائل طاهر أغلقت الباب أمام

هواة إشعال الفتن والحديث الدائم حول وجود مؤامرات كونية وأزمات مفتعلة، ومحاولة طمس بعض الحقائق، أو تغييرها، ومحاولة الحديث المبكر عن انتخابات القلعة الحمراء.

على صعيد متصل، نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، ما تردد حول إرسال عرض رسمى لشراء الجزائرى بغداد بونجاح نجم السد القطرى.

وقال توفيق إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع بونجاح لضمه فى الموسم المقبل، مثلما ذكرت بعض الصحف الجزائرية.

وفى المقابل، منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الضوء الأخضر لرحيل المغربى وليد أزارو المعار لنادى الاتفاق السعودى فى الموسم المقبل نهائياً.

ويسعى الأهلى لتسويق أزارو للحصول على أعلى مقابل للاستفادة منه فى تدعيم الفريق بالموسم الجديد.

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فى الوقت الذى تلوح فى الأفق صفقة تبادلية مع إنبى لشراء الثنائى أسامة جلال وعلى فوزى، ثنائى النادى البترولى، مقابل تجديد إعارة محمد شريف ورحيل محمود الجزار اللاعب الصاعد نهائياً، وقد تشهد الصفقة إعارة الأنجولى جيرالدو.

فى المقابل، عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق ووكيله أحمد يحيى.

وأكد مرجان لمؤمن أن الأهلى متكفل بكل نفقات علاجه ويسانده دائماً فى هذه الظروف الصعبة.

وأشار مرجان إلى أن الأهلى خصص مبلغاً شهرياً لتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا، كما يتابع رحلة علاج اللاعب خطوة بخطوة فى المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، يحسم رئيس النادى فى الأيام المقبلة إمكان تخفيض عقود ورواتب لاعبى الفرق الرياضية فى ضوء مصير الموسم الرياضى، واحتمال عدم استكماله فى الفترة المقبلة، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.