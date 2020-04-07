«الجناينى» يتبنى مبادرة «شيحة» لدعم لاعبى الدرجتين الثالثة والرابعة بسبب «كورونا»

تبنى عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، مبادرة محمد شيحة، خبير التسويق الرياضى، لجمع التبرعات المالية من رؤساء الأندية ولاعبى كرة القدم بالدورى الممتاز، لصرف تعويضات مساعدة للاعبين بالدرجتين الثالثة والرابعة لكرة القدم، الذين تأثروا بالسلب بسبب توقف النشاط الكروى فى مصر كإجراء احترازى ضد انتشار فيروس الذين تأثروا بالسلب بسبب توقف النشاط الكروى فى مصر كإجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. قال محمد شيحة لـ«الوفد» إنه فى ظل الأوضاع الراهنة بسبب الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد ، تأثر عدد كبير جداً من لاعبى الدرجتين الثالثة والرابعة، الذين لا عمل لهم سوى لعبة كرة القدم، ومع توقف النشاط الرياضى فى مصر أصبح من الصعب صرف رواتبهم وعقودهم بانتظام، ولابد من تضافر جهود الجميع للوقوف بجوارهم.

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