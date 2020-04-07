رئيس الإسماعيلى: التفريط فى المحمدى أوهام إعلامية.. ولاعبو الفريق ليسوا للبيع

أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، أن ما تردد حول نية النادى التفريط فى باهر المحمدى، قائد الفريق، إضافة للثنائى الشاب عبدالرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسى للفريق، عارٍ تماماً عن الصحة، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، سواء التلفزيونية أو المقروءة أو الإلكترونية فى هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادى.

أضاف عثمان، أن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم

لفترات طويلة سعياً للاستفادة من قدراتهم فى تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى، مهما كانت الإغراءات، وذلك ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق الذى تكبد النادى مبالغ كبيرة فى تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفنى والذهنى، بحيث يكونون قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى وإسعاد جماهير الدراويش.

وواصل، بأنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف فى الخارج، شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادى الإسماعيلى منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق البطولة، خصوصًا أنها تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات.

وأردف عثمان، أنه يعى تماماً عالم الاحتراف الذى يشهده الوسط الكروى، لكن الهدف الأهم والأسمى هو إسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتائج مميزة على كل الأصعدة.

وطالب عثمان جماهير النادى الواعية بضرورة الالتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات التى تهدف فى المقام الأول إلى محاولة هز الاستقرار الذى يفرضه مجلس الإدارة.