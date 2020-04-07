كارتيرون ينتظر حسم مصير الدورى لتحديد برنامج إعداد الزمالك

لا يزال الفرنسى كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، يتابع بدقة برنامج تدريب اللاعبين فى منازلهم، الذى وضعه وطلب من معاونيه سامى الشيشينى، وأمير عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام متابعته أولًا فأول، وقامالمدير الفنى أخيرًا بالاتفاق مع الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، لوضع برنامج غذائى للاعبين لتنفيذه خوفًا من زيادة الأوزان فى فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.
ينتظر المدير الفنى الموقف النهائى لاستئناف مسابقة الدورى حتى يحدد موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، وكذلك الموقف النهائى للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر أمام الرجاء المغربى، حيث محدد له، حتى وقتنا هذا، يوما ١و٩ مايو المقبل لمباراة الذهاب بالدار البيضاء، والعودة باستاد القاهرة الدولى.
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