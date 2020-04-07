صفقة تبادلية مرتقبة ين الأهلي وإنبي

تلوح فى الأفق صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وإنبي، حيث يسعى الأهلي لشراء الثنائى أسامة جلال وعلى فوزى ثنائى النادى البترولى، مقابل تجديد إعارة محمد شريف ورحيل محمود الجزار اللاعب الصاعد نهائيًا، وقد تشهد الصفقة إعارة الأنجولى جيرالدو.

فى المقابل، عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، جلسة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، ووكيله أحمد يحيى.

أكد مرجان لمؤمن أن الأهلى متكفل بكل نفقات علاجه، ويسانده دائماً فى هذه الظروف الصعبة.

وأشار مرجان إلى أن الأهلى

خصص مبلغاً شهرياً لتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا، كما يتابع رحلة علاج اللاعب خطوة بخطوة فى المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، يحسم رئيس النادى فى الأيام المقبلة إمكان تخفيض عقود ورواتب لاعبى الفرق الرياضية فى ضوء مصير الموسم الرياضى واحتمال عدم استكماله فى الفترة المقبلة، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.