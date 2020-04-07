شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 50 مليون جنيه لبيع «سيسيه».. ويرفض التفريط فى «رفعت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مبلغ 3 ملايين يورو، وهو ما يقرب من 52 مليون جنيه مصرى، للاستغناء عن رزاق سيسيه لاعب الفريق، المعار لنادى الاتحاد السكندرى، وذلك بعد إعلان محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر، التفاوض مع رئيس القلعة البيضاء للحصول على خدمات اللاعب، عقب انتهاء الإعارة فى نهاية الموسم الجارى.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «النادى يمتلك عرضا من إحدى شركات التسويق الأجنبية، بمبلغ 3 ملايين يورو، ومازلنا فى مرحلة التفاوض، سيسيه يستحق هذا المبلغ وأكثر، وبالنسبة لى سيسيه أفضل من وليد أزارو لاعب الأهلى السابق، ولم يحصل على فرصة كاملة فى الزمالك». وأضاف: «محمد مصيلحى صديقى، وهناك تعاون كبير بين الزمالك والاتحاد، لكن هذا هو سعر سيسيه، من الممكن أن يقل المبلغ بنسبة بسيطة بسبب العلاقات الطيبة والتاريخية التى تربط القلعة البيضاء بزعيم الثغر». وفى نفس السياق، رفض رئيس نادى الزمالك، رحيل أحمد رفعت لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى، بشكل نهائى، وأكد أن الزمالك لن يبيع أحمد رفعت خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى: «قرار إعارة أحمد رفعت كان غصبا عنى بسبب إصرار جروس على رحيل اللاعب وعدم حاجة الفريق له، رفعت لاعب مهم ومؤدب ولن نفرط فيه بالبيع النهائى». فيما أكد رئيس الزمالك أن أزمة تصريحات عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخصوص فترة تواجده فى القلعة البيضاء، انتهت بعد اعتذار الحارس للنادى ومجلس إدارته وجماهيره، وأشار رئيس الزمالك إلى أنه أعلن من قبل، أنه بمجرد اعتذار الحارس عن تصريحاته سينتهى الأمر تماما وهو ما حدث.