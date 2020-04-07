اخبار الرياضه

ديل بوسكي: نيمار لاعب جيد ولكنه «غشاش»

0 نشر
عمر خالد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكي: لاعب جيد ولكنه «غشاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني ونادي ، من عودة اللاعب البرازيلي نيمار إلى صفوف الإسباني مرة أخرى.

Advertisements

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لصحيفة ألموندو ديبورتيفو، إن نيمار جيد ويملك موهبة، ولا خلاف على ذلك، ولكنه لاعب صعب وليس مثال جيد يحتذى به.

وأضاف: «إذا سألتني عن قائمتي لأفضل ٥ لاعبين في العالم فهو في أمان بهذه القائمة، ولكن لاعب غشاش داخل الملعب، ويمثل كثيراً، والغريب بالنسبة لي كيف له أن يترك برشلونة».

وأكد ديل بوسكي أن برشلونة وحده هو من يملك قرار التوقيع مع نيمار مجددًا، لكنه حذر النادي الإسباني من عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني.
يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها ٢٠٠ مليون يورو، قبل 3 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديل بوسكي: نيمار لاعب جيد ولكنه «غشاش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا