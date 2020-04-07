شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكي: نيمار لاعب جيد ولكنه «غشاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، من عودة اللاعب البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني مرة أخرى.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحات لصحيفة ألموندو ديبورتيفو، إن نيمار جيد ويملك موهبة، ولا خلاف على ذلك، ولكنه لاعب صعب وليس مثال جيد يحتذى به.

وأضاف: «إذا سألتني عن قائمتي لأفضل ٥ لاعبين في العالم فهو في أمان بهذه القائمة، ولكن لاعب غشاش داخل الملعب، ويمثل كثيراً، والغريب بالنسبة لي كيف له أن يترك برشلونة».

وأكد ديل بوسكي أن برشلونة وحده هو من يملك قرار التوقيع مع نيمار مجددًا، لكنه حذر النادي الإسباني من عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها ٢٠٠ مليون يورو، قبل 3 سنوات.