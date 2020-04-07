شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحمل مصاريف علاج حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النادي الأهلي من إتحاد الكرة دفع مستحقات علاج حمدي فتحي لاعب الفريق الذى تعرض لأصابه بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في المانيا بعدها بعدة أيام ويخوض حالياً برنامج علاجي للتعافي من هذه الإصابة، وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تحدثت مع الجبلاية مؤخراً بشان تسديد مستحقات علاج حمدي فتحي خاصة وأن اللاعب أجرى جراحة قبل عدة أشهر في المانيا وعاد للقاهرة قبل أن يُسافر مرة أخرى إلى المانيا لمتابعة حالته ومدى تنفيذه للبرنامج العلاجي الذي يخضع له .

فيما يؤدي اللاعب برنامج حالياً للتعافي من هذه الإصابة طوال الفترة الماضية واتفق الخبير الألماني هيرنان ماير مع اللاعب على السفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة وحينما يتم إستئناف الطيران لمتابعة حالته ومعرفة مدى التئام الغضروف لتحديد موعد مشاركة اللاعب في تدريبات الجري ومن بعدها التدريبات الجماعية ، ويبحث الأهلي مع هيرنان ماير الموعد الجديد لسفر لاعب وسط الفريق خاصة وأنه من المتوقع أن يعود حمدي فتحي للتدريبات الجماعية منتصف مايو المقبل وأن كان اللاعب قد يبدأ مرحلة الجري منتصف أبريل الجاري لكن هذا سيتحدد بعد سفر اللاعب إلى المانيا بعدما تأجل السفر بسبب حظر الطيران على خلفية أنتشار وباء "كورونا".

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9:00

طلب النادي الأهلي من إتحاد الكرة دفع مستحقات علاج حمدي فتحي لاعب الفريق الذى تعرض لأصابه بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في المانيا بعدها بعدة أيام ويخوض حالياً برنامج علاجي للتعافي من هذه الإصابة، وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تحدثت مع الجبلاية مؤخراً بشان تسديد مستحقات علاج حمدي فتحي خاصة وأن اللاعب أجرى جراحة قبل عدة أشهر في المانيا وعاد للقاهرة قبل أن يُسافر مرة أخرى إلى المانيا لمتابعة حالته ومدى تنفيذه للبرنامج العلاجي الذي يخضع له .

فيما يؤدي اللاعب برنامج حالياً للتعافي من هذه الإصابة طوال الفترة الماضية واتفق الخبير الألماني هيرنان ماير مع اللاعب على السفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة وحينما يتم إستئناف الطيران لمتابعة حالته ومعرفة مدى التئام الغضروف لتحديد موعد مشاركة اللاعب في تدريبات الجري ومن بعدها التدريبات الجماعية ، ويبحث الأهلي مع هيرنان ماير الموعد الجديد لسفر لاعب وسط الفريق خاصة وأنه من المتوقع أن يعود حمدي فتحي للتدريبات الجماعية منتصف مايو المقبل وأن كان اللاعب قد يبدأ مرحلة الجري منتصف أبريل الجاري لكن هذا سيتحدد بعد سفر اللاعب إلى المانيا بعدما تأجل السفر بسبب حظر الطيران على خلفية أنتشار وباء "كورونا".