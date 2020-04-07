شكرا لقرائتكم كريم العراقى على رادار الزمالك في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى عن تلقيه من قبل مسؤولي الزمالك، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لقلعة ميت عقبة ليرحب اللاعب على الفور بالمسألة ويخطر مسؤولي الزمالك بإنه جاهز للانتقال إلى الفريق الأبيض بشرط إنهاء الصفقة مع ناديه بشكل رسمى، خاصة لامتداد عقده مع ناديه.

وفتح نادى المصرى الباب أمام الزمالك للحصول على خدمات كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إبداء طارق العشرى المدير الفنى للمصرى رغبة فى ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك فى الصيف المقبل، وهو ما يفتح باب التعاون بين الناديين فى صفقات الموسم الجديد.

ورشح وكلاء اللاعبين كريم العراقى إلى الزمالك ، وعلق العشرى على تلك المسألة بأن اللاعب حالياً لا يمتلك عروضاً رسمية من القطبين، سواء الأهلى أو الزمالك، وما حدث بمثابة "جس نبض" فقط.

وشدد العشرى حول ضرورة تحلى لاعبيه بالانتماء، تعليقا على تصريحات كريم العراقى لاعب الفريق بأنه سينتقل للنادى الذى تكون فرصة مشاركته فيه أعلى، ليقرر المصرى توقيع عقوبة مالية على اللاعب.

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وقال العشرى، "إحنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث فى الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أننى أحب الانتماء، ولن يتواجد معى غير اللاعب الذى يحب النادى ومستعد للتضحية والقتال لأجله".

وأضاف العشرى، "ليست هناك عروض رسمية للعراقى من الأهلى أو الزمالك، كلها عمليات جس نبض، تمنيت ألا يخرج كريم العراقى للحديث فى الإعلام، خصوصا أنه لاعب صغير، لم يلعب فى المصرى سوى عامين، ويتبقى له عامين فى عقده".

وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية مفاوضات بين إدارة المصرى مع الزمالك بشأن عمر السعيد والذى ستشهد حسم الأبيض لموقفه حول اللاعب بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى جانب عرض عليه جهود لاعب المصرى لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.