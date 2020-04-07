شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب الجبلاية بتكاليف علاج حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة دفع مستحقات علاج حمدي فتحي لاعب الفريق الذى تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في ألمانيا بعدها بعدة أيام ويخوض حاليًا برنامج علاجي للتعافي من هذه الإصابة، وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء تحدثت مع الجبلاية مؤخرًا بشان تسديد مستحقات علاج حمدي فتحي خاصة أن اللاعب أجرى جراحة قبل عدة أشهر في المانيا وعاد للقاهرة قبل أن يُسافر مرة أخرى إلى ألمانيا لمتابعة حالته ومدى تنفيذه للبرنامج العلاجي الذي يخضع له.

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فيما يؤدي اللاعب برنامج حاليًا للتعافي من هذه الإصابة طوال الفترة الماضية واتفق الخبير الألماني هيرنان ماير مع اللاعب على السفر إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة وحينما يتم استئناف الطيران لمتابعة حالته ومعرفة مدى التئام الغضروف لتحديد موعد مشاركة اللاعب في تدريبات الجري ومن بعدها التدريبات الجماعية، ويبحث الأهلي مع هيرنان ماير الموعد الجديد لسفر لاعب وسط الفريق خاصة أنه من المتوقع أن يعود حمدي فتحي للتدريبات الجماعية منتصف مايو المقبل وإن كان اللاعب قد يبدأ مرحلة الجري منتصف أبريل الجاري لكن هذا سيتحدد بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا بعدما تأجل السفر بسبب حظر الطيران على خلفية أنتشار وباء "كورونا".