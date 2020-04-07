شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسماء يمثلون محور سوق الانتقالات في مصر صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع توقف نشاط الكرة بسبب انتشار فيروس كورونا، بدأت الأندية في الإعداد للموسم الجديد تحسبًا للقرار الأصعب وهو إلغاء الدوري هذا الموسم.

أولى خطوات استعداد أي فريق للموسم الجديد هو ملف الصفقات التي سيتم تدعيم الفريق بها، وفي موسم الانتقالات المقبل في صيف 2020 سيكون هناك عدد من اللاعبين هم محور الميركاتو الصيفي في مصر وهم :

رجب بكار: الظهير الأيمن لفريق بيراميدز والذي يرغب الأهلي والزمالك في ضمه

عمر جابر: الظهير الأيمن في بيراميدز ويرغب الزمالك في ضمه

كريم العراقي: الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي ويرغب الزمالك في ضمه

باهر المحمدي: مدافع الإسماعيلي ويرغب الأهلي في ضمه

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طاهر محمد طاهر: مهاجم المقاولون العرب ويرغب الأهلي في ضمه

أحمد أيمن منصور: الظهير الايسر لفريق بيراميدز ويرغب الزمالك في ضمه

أحمد حجازي: مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وكان القطبين يرغبان في ضمه إلا أنه حسم الامر للأهلي

إسلام صالح: لاعب وسط نادي مصر والذي اقترب من الزمالك

بغداد بو نجاح: مهاجم منتخب الجزائر محترف في السد القطري واقترب من الانضمام للأهلي

وجدي كشريدة: الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي والذي دخل معه القطبان في مفاوضات والأمور لم تحسم حتى الآن.