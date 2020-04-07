الامارات | باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم في مصر.. ولن أكون منافقاً وأشجع الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم في مصر.. ولن أكون منافقاً وأشجع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الزمالك السابق، والإنتاج الحربي باسم مرسي عن أنه يقوم بتشجيع أي فريق أجنبي يواجه الأهلي في مختلف البطولات، مؤكداً أنه لا يشجع "الأحمر" على الإطلاق.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت المصرية، إنه لم يتمنى أن يفاوضه الأهلي حتى يتعاقد معه، مشيراً إلى أنه لن يكون منافقاً ويقوم بتشجيع الفريق أمام الأندية الأخرى، عندما يمثل "الأحمر" مصر، مشدداً على أن يتمنى خسارته في أي مباراة يلعبها.

في المقابل وصف لاعب الزمالك السابق، نفسه بأنه أفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي، مؤكداً أنه أكثر لاعب مظلوم في مصر.