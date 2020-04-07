شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدربى الزمالك آخر 10 مواسم.. فيريرا وكارتيرون الأنجح بثنائية لكل منهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقب على تدريب الزمالك العديد من المدربين المصريين والأجانب خلال المواسم العشرة الأخيرة والتي كان الزمالك يشهد مرحلة من الاحلال والتجديد وثورة في كل المجالات الرياضية والاجتماعية.

بعض المدربين حقق بطولات وشهرة كبيرة مثل البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي حصد مع الزمالك الدوري والكأس موسم 2015 / 2016 والفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق والذي حصد بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، والكثير منهم جاء ورحل وكأنه لم يأتِ.

من 2009 إلى 2011: حسام حسن "مصري"

من 2011 إلى 2012: حسن شحاتة "مصري"

من 2012 الي 2013: جوران فييرا " برازيلي"

من 2013 الي 2014: حلمي طولان "مصري"

2014 : أحمد حسام ميدو "مصري"

2014 : حسام حسن "مصري"

2014 : جيمي باتشيكو "برتغالي"

2015 : محمد صلاح " مصري "

2015 : جيسوالدو فيريرا " برتغالي "

2016 : ماركوس باكيتا " برازيلي"

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2016 : أحمد حسام ميدو " مصري "

2016 : ماكليش " أسكتلندي"

2016 : محمد حلمي "مصري"

2016 : مؤمن سليمان "مصري"

2017 : محمد حلمي "مصري"

2017 : إيناسيو "برتغالي"

2017 : نيبوشا "صربي"

2018 : إيهاب جلال " مصري "

2018 " خالد جلال " مصري "

2019 : جروس "سويسري"

2019 : خالد جلال "مصري"

2019 : ميتشو "صربي"

2019 حتي الآن: كارتيرون " فرنسي "