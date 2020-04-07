شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم إبراهيم نور الدين يخضع للتحقيق اليوم بسبب شكوى جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، موعدًا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وتجري محاولات من قبل لجنة الحكام لعقد جلسة صلح بين الثنائى الدولي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وإنهاء الخلافات بينهما قبل التحقيق.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت علي الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.

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يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرًا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.