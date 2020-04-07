شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام للزعيم تكشف "خفة دم" نجوم الكرة المصرية "في زمن كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أفلام الزعيم عادل إمام، اهتمامات نجوم كرة القدم المصرية على تطبيق "تيك توك"، حيث دخل اللاعبون في منافسة شرسة، على تجسيد شخصيات الزعيم في أفلامه الكوميدية المختلفة، كوسيلة لكسر الملل الناتج عن توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

التجربة الدنماركية

وبدأ رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، تجربة أفلام الزعيم عبر "تيك توك"، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال قيامه بتجسيد دور الزعيم في فيلم التجربة الدنماركية، في الوقت الذي لعب اثنين من أصدقائه دور أبناء عادل إمام في الفيلم.

Advertisements

سلام يا صاحبي

كما جسد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، شخصية الزعيم في فيلم سلام يا صاحبي، وقام ببث فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أيضاً.



احمد عيد

المتسول

اختار نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، مقطع مشهور من فيلم المتسول، وجسد دور عادل إمام عندما كان يعمل في محل للعطارة.