المتسول وسلام يا صاحبي ..مقاطع الزعيم تتصدر فيديوهات اللاعيبه عبر "تيك توك"

جدة - عمرو شويل تصدرت أفلام الزعيم عادل إمام، اهتمامات نجوم كرة القدم المصرية على تطبيق "تيك توك"، حيث دخل اللاعبون في منافسة شرسة، على تجسيد شخصيات الزعيم في أفلامه الكوميدية المختلفة، كوسيلة لكسر الملل الناتج عن توقف النشاط الرياضي، العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت مد فترة توقف النشاط الرياضي حتى الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورون المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين.





التجربة الدنماركية



سلام يا صاحبي

وبدأ رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، تجربة أفلام الزعيم عبر "تيك توك"، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بتجسيد دور الزعيم في فيلم التجربة الدنماركية، في الوقت الذي لعب اثنين من أصدقاءه دور أبناء عادل إمام في الفيلم.

كما جسد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، شخصية الزعيم في فيلم سلام يا صاحبي، وقام ببث فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام أيضاً.



المتسول

اختار نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، مقطع مشهور من فيلم المتسول، وجسد دور عادل إمام عندما كان يعمل في محل للعطارة.

5:00

@magdiikamel @adelmagdiikamel @abdallahelasran ????????????

احمد عيد

احمد عيد

وسع التيك توك وصل

