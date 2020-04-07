شكرا لقرائتكم المتسول وسلام يا صاحبي ..مقاطع الزعيم تتصدر فيديوهات اللاعيبه عبر "تيك توك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تصدرت أفلام الزعيم عادل إمام، اهتمامات نجوم كرة القدم المصرية على تطبيق "تيك توك"، حيث دخل اللاعبون في منافسة شرسة، على تجسيد شخصيات الزعيم في أفلامه الكوميدية المختلفة، كوسيلة لكسر الملل الناتج عن توقف النشاط الرياضي، العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت مد فترة توقف النشاط الرياضي حتى الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورون المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين.
التجربة الدنماركيةوبدأ رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، تجربة أفلام الزعيم عبر "تيك توك"، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بتجسيد دور الزعيم في فيلم التجربة الدنماركية، في الوقت الذي لعب اثنين من أصدقاءه دور أبناء عادل إمام في الفيلم.
سلام يا صاحبي
كما جسد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، شخصية الزعيم في فيلم سلام يا صاحبي، وقام ببث فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام أيضاً.
المتسول
اختار نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، مقطع مشهور من فيلم المتسول، وجسد دور عادل إمام عندما كان يعمل في محل للعطارة.
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تصدرت أفلام الزعيم عادل إمام، اهتمامات نجوم كرة القدم المصرية على تطبيق "تيك توك"، حيث دخل اللاعبون في منافسة شرسة، على تجسيد شخصيات الزعيم في أفلامه الكوميدية المختلفة، كوسيلة لكسر الملل الناتج عن توقف النشاط الرياضي، العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت مد فترة توقف النشاط الرياضي حتى الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورون المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين.
التجربة الدنماركية
وبدأ رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، تجربة أفلام الزعيم عبر "تيك توك"، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بتجسيد دور الزعيم في فيلم التجربة الدنماركية، في الوقت الذي لعب اثنين من أصدقاءه دور أبناء عادل إمام في الفيلم.
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@magdiikamel @adelmagdiikamel @abdallahelasran ????????????
A post shared by Ramadan Sobhy Official (@ramadansobhi51) on
Mar 27, 2020 at 7:15am PDT
سلام يا صاحبي
كما جسد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، شخصية الزعيم في فيلم سلام يا صاحبي، وقام ببث فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام أيضاً.
احمد عيد
احمد عيد
المتسول
اختار نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، مقطع مشهور من فيلم المتسول، وجسد دور عادل إمام عندما كان يعمل في محل للعطارة.
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وسع التيك توك وصل
A post shared by Donga (@d__o_n_g_a_14) on
Mar 29, 2020 at 10:55am PDT
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