شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من زيادة الوزن في توقف النشاط الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المدرب السويسرى رينيه فايلر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن وطلب فايلر من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبى الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالى على خليفة فيروس "كورونا"، وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبى الفريق بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وكان فايلر قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدٍ فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بإرساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق ما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.

وعلى صعيد آخر أكد رينيه فايلر أنه حال تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فإنه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحًا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

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ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلاً من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربًا عامًا وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر أنه يري أن الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث إنه راضٍ عن مستوى معظم اللاعبين ويرى أنهم قادرون على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.