شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مشغول بـ3 ملفات فى حظر الوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك يشغل تفكير مسئوليه 3 ملفات مهمة فى حظر الوقاية من فيروس كورونا بعدما استجدت غرامة شيكابالا التى فرضها الاتحاد الدولى على النادى الأبيض الذى يسعى إلى إنهاء كل الأمور للالتفات إلى ملف تجديد النجوم وبحث المراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ويرصد ”الخليج 365” الملفات التى تشغل الزملك فى الوقت الحالى بالتقرير التالى:

يبدو أن ملف الغرمة التى تم توقيعها من قبل الاتحاد الدولى على الزمالك بسبب شيكابالا من أبرز الملفات العالقة فى القلعة البيضاء، حيث استقر مجلس إدارة الزمالك، على تقديم طعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي الأبيض ماليًا فى القضية التى تقدم بها سبورتينج لشبونة البرتغالى ضد الزمالك والتى تخص عودة شيكابالا قائد الفريق الأبيض من النادى البرتغالى إلى قلعة ميت عقبة.

ومن المقرر أن يتقدم مجلس الزمالك بالطعن للمحكمة الرياضية ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الحكم الصادر، على أن يتم تقديم الطعن خلال الفترة الحالية عند وصول الحيثيات الخاصة بالحكم، وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن النادى الأبيض لم يصله حتى الآن أى خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريم النادى الأبيض فى قضية محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الحالى.

ووقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة على الزمالك فى إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من سبورتينج لشبونة البرتغالى، يزيد حجمها على مليون يورو بعد الإقرار بأحقية النادى البرتغالى على 510 آلاف يورو قيمة بدائل الانتقال إلى جانب وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده، إلى جانب 10% فوائد سنوية حال عدم سداد ذلك البدل، لذا تزيد الغرامة على مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

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كما قرر مسئولو الزمالك الاستعانة بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد منح محمود كهربا مُهلة حتى الثانى من أبريل للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى فيفا للتحقيق والفصل فيها.

بينما أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لـ"الخليج 365"، أن الزمالك في الوقت الحالي ليس لديه أزمة مالية وهناك انتعاشة في مختلف الجوانب، مشدداً أن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم تباعاً على مدار الأيام الجارية مع تطبيق الخصم الذى أعلنه من تلك المستحقات لإرسالها إلى بيت الخير وذلك بخطاب رسمى من القلعة البيضاء وذلك لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا، حيث أوضح أن رفضه المزايدة فى التبرعات وراء قراره بأن يكون التبرع جماعى من جانب لاعبى الفريق الأبيض وأن يكون من خلال ناديهم وبصورة رسمية.