شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات مروعة للاعبين خارج المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها لإصابات قوية داخل الملاعب ولكن هناك إصابات كثيرة أيضًا تعرض لها بعض اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، سواء من خلال تعرضهم لحوادث أو إصابات أثناء تواجدهم في منازلهم، وكان آخرهم مصطفى الزنارى لاعب فريق حرس الحدود الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبى خلال خوض التدريبات المنزلية، وأكد اللاعب أنه قام بعمل بعض الأشعة والفحوصات التى أثبتت إصابة اللاعب بقطع كامل فى الرباط الصليبى وخوضة لعملية جراحية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي شكك محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود في رواية اللاعب وأكد أن مدافع فريقه قد يكون قد تعرض للإصابة بعد مشاركته في مباراة كرة خماسي.

وبخلاف حالة مصطفي الزناري هناك أكثر من لاعب مصري تعرضوا لإصابات وحوادث مروعة خارج المستطيل الأخضر ومنهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار لسموحة والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد سقوطه في الحمام، كما تعرض محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق لحادث سيارة مروع أثناء فترة تألقه وهي الإصابة التي أبعدته تماماً عن الملاعب، ونفس الحال بالنسبة لحسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني ومحمد حازم نجم الإسماعيلي السابق اللذين تعرضا أيضاً لحوادث سيارة أثرت على تواجدهما في الملاعب بشكل كبير.

وعلى المستوى العالمي هناك أمثلة كثيرة منها كانيزاريس حارس نادي فالنسيا والمنتخب الإسباني، فأثناء استعداده للمشاركة في كأس العالم، سقطت زجاجة "كولونيا" أثناء حلاقته، انكسرت وتسببت بجرح بليغ في إصبع قدمه مصيباً الوتر، ليشهد ذلك المونديال أولى مشاركات كاسياس مع المنتخب، وتعرض حارس مرمى إنجلترا السابق، ديفيد جيمس، لإصابتين خارج الملعب، الأولى عندما تسبب بضرر في عضلات ظهره وهو يبحث عن جهاز التحكم بالتلفاز، والثانية عندما لوى كتفه محاولا الإمساك بسمكة تعرف بحجمها الكبير، وتأجل ظهور الألماني جيروم بواتينغ مع مانشستر سيتي بعد إصابة في الركبة تعرض لها بعد اصطدامه بعربة المشروبات على متن الطائرة