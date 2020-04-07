شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوافق على مبادرة سيف زاهر بالصلح مع أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، على مباردة الصلح مع هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الجبلاية السابق، وهى المبادرة التى أطلقها الإعلامى سيف زاهر خلال برنامجه "ملعب أون تايم".

وقال سيف زاهر لشوبير: "عدما تحدثت مع المهندس هانى أبو ريدة عن مبادرة الصلح أكد إنه موافق وسيمد يده بالصلح"، ورد شوبير خلال المداخلة الهاتفية: "وبالطبع أنا أيضًا موافق على الصلح، لكن علشان بنمد أدينا يبقى نمدها صح ونشتغل صح، ونشوف صالح الأندية ومساندتهم، خاصة وأن معظم الأندية لا تتمكن من الإنفاق على أنفسهم، ويجب المبادرة تكون شاملة من أجل النجاح دون النظر للانتخابات".

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وأضاف: "أرحب جدًا جدًا بمبادرة الصلح خاصة وإن كانت تصب فى الصالح العام، ومن المستحيل أن أترشح على عضوية مجلس الجبلاية، وفى حالة خوض الانتخابات سيكون ترشحى على مقعد الرئيس بعد الحصول على موافقة من جهة عملى".

وكان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كشف أن الرسوم الخاصة بالراغبين للتقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة سيحددها المجلس الحالى.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن بند الرسوم لن يتم وضعه فى اللائحة الخاصة باتحاد الكرة الجديدة ولكن المجلس الحالي هو من سيحدددها قبل فتح باب الترشح والمرجح له يوليو المقبل حتى الآن.

يذكر أن الانتخابات الماضية لاتحاد الكرة 2016 ، بلغت الرسوم وقتها مبلغ 2000 جنيه لأي مرشح ولكن المجلس الحالي سيحددها قبل موعد فتح باب الانتخابات.