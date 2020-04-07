شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإيطالي توصي بخفض الرواتب بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت رابطة الدوري الإيطالي، الإثنين، بخفض الرواتب السنوية للاعبين والمدربين، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واقترحت الرابطة في بيان خفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث، في حال عدم استئناف الموسم، بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وأشارت الرابطة إلى أنه حتى لو أقيمت المباريات المتبقية من موسم 2019-2020 خلال الأشهر المقبلة، فمن الممكن خفض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار السدس.