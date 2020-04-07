شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ تفشي كورونا.. البايرن يعود للتدريبات في مجموعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق بايرن ميونخ الألماني لاستئناف التدريبات مرة أخرى، لأول مرة منذ توقف منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، منذ أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وبهذا القرار يصبح النادي البافاري هو الأول بين كبار وعمالقة أوروبا في اتخاذ قرار العودة الى التدريبات.
كان النادي أصدر بيانًا أكد فيه عودة التدريبات مرة أخرى في مجموعات صغيرة، آخذين في الاعتبار الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الجميع.
وشهدت عودة التدريبات وجود نجوم الفريق، مثل روبرت ليفندوفيسكي وكنجسلي كومان وفيليب كوتينيو وجيروم بواتينج وحارس الفريق العملاق مانويل نوير.
وكان قد طلب النادي من المشجعين عدم التوجه إلى ملعب التدريب وترك الفريق يتدرب دون وجود أي اختلاط أو تزاحم.
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