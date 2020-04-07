شكرا لقرائتكم جعفر يختار أصحاب الفضل عليه بمشواره الكروي.. ويؤكد: لعبت دولي قبل دوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن المدربين اصحاب الفضل عليه في مسيرته الكروية، مؤكدا أن الثلاثي حمادة الشرقاوي وبلال قدري وعلي شرف أصحاب فضل كبير عليه، خاصة الأخير الذي كان المحطة التي نقلته لمستوى آخر.

قال جعفر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "لعبت دولي قبل ما العب مع الفريق الأول بالزمالك، لأنه مكنش فيه دوري عام 1971 كان الموسم متوقف، وكانوا عاملين بطولة صغيرة اهلي وزمالك كل فريق منهم في مجموعة وكان المنتخب رايح يلعب ماتش مصر والمغرب في ازمير".

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تذكر أحد المواف عند تمثيل منتخب مصر قبل مباراة السودان عام 1971 وكان معانا حسن مختار كابتن مختار وحسن علي وعرابي وكانت من اقوى المباريات في افرييا وقتها، وروحا قعدنا في فندق بوسط البلد وكان فيه الفنانة رجاء الجداوي وعدد من الممثلين بيعملوا مسرحية في نفس الفندق ، وهناك الناس لما شفتنا كان عدد الغرف قليلة، وهما معاهم عدد كبير من الطاقم الخاص بهم، ولما لقونا كتير بقوا يلموا بعض في الاوض عشان يفضولنا غرف وكانوا بيدعمونا، ولعبنا المباراة وتعادلنا معاهم وكان عندهم فرقة قوية".

وعن الاختلاف ين الإدارات السابقة للزمالك والادارة الحالية برئاسة مرتضى منصور علق: " في الوقت الراهن مرتضى منصور بدأ يتعامل مع اللاعبين بمبدأ تحقيق هدف للاعب وللنادي وهذا هو المطلوب، والزمالك حاليا لديه لاعبين جيدين وفريق جيد وأمام المدرب خيارات لصناعة فريق قوي، بعكس الفترة الماضية الذي لم يكن يملك فري جيد، واذا كان هناك فريق جيد ولكن كانت تغيب العدالة والضوابط.