شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك قى رقم 1 في العالم من الناحية الإنشائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك البعض الذين يتهمون الأشخاص الذين يشيدون بم يحققه داخل القلعة البيضاء بأنهم يجاملونه، قائلا "يتهمونه بـ"التطبيل".
قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "دخلت الزمالك عام 1993 وكان واخد 6 دوري عام 93 وجبت احمد الكاس وخدت 3 دوري مع كمال درويش ونصف بطولات الزمالك مع الدوري تحققت في وجودي".
تابع: "الزمالك بقى رقم 1 في العالم من الناحية الإنشائية ومتكلمنيش عن اندية في مصر كلمني عن العالم، ده مش كلامي ده كلام الاجانب اللي بييجوا مصر والاهلي مش موجود على مستوى العالم رغم المستوى الخدمي بداخله.
استطرد: "مفيش لاعب في الزمالك، ليه مليم ويتهموا من يشيد بما نحققه بانه بيطبل، وكل الرموز على الحدائق".
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