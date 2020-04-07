شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي: صلاح إضافة للمنتخب الأوليمبي وشوقي غريب لن يظلمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الأوليمبي في طوكيو وإنه سيكون إضافة قوية.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح إضافة للمنتخب الأوليمبي في الاولمبياد .. وشوقي غريب لن يظلم الذين شاركو في التتويج باللقب الإفريقي"

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وأوضح: "حسام البدري مدرب كبير وأرقامه وانجازاته مع الأهلي أكبر دليل التاريخ.. والنتائج السابقة أثبتا أن المدرب الوطني الأفضل للمنتخب المصري وأتمنى له التوفيق"

وأضاف: "محمد صلاح مثلي الأعلي وباهر المحمدي وعمار حمدي هما الأقرب لي".

وكشف: "طاهر محمد طاهر صاحب فكرة إرتداء قناع (لا كاسا) قبل نهائي إفريقيا ومصطفى محمد أفضل مهاجم مصري وباهر المحمدي أفضل مدافع وتريزيجيه أفضل محترف بعد صلاح"