شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي عن تفضيل الأهلي أو الزمالك: سأختار الأكثر بطولات وجماهيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية: "اذا عُرض علي الأهلي أو الزمالك سأختار النادي الأكثر بطولات وجماهيرية وسيضيف لاسمي كلاعب" Advertisements وتابع: "انتظام جدول المسابقة وعودة الجمهور أهم ما ينقص الدوري المصري القوي" وفي سياق آخر، قال مجدي: "والدتي سر نجاحي .. وهي من شجعتني علي ممارسة كرة القدم .. والمكرونة البشاميل أكلتي المفضلة .. وأهوي السباحة والتنس بعيدًا عن كرة القدم".

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