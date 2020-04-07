شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: جمال حمزة فلتة كروية لن تتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن جمال حمزة نجم الزمالك السابق فلتة كروية في تاريخ اللعبة ولا يمكن أن ينساه الجمهور.

أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جمال حمزة من اللاعبين أصحاب البصمة الكبيرة في تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية وأنه صاحب فلسفة في الكرة جعلته يذهب الى المرمى بأسرع طريقة ممكنة".

وقال مجاهد أن جمال حمزة كان بمقدوره تقديم فترة أطول داخل الزمالك لكن ظروف كثيرة ساهمت في توقف رحلته مع كرة القدم لكنه سيظل أحد نجوم مباريات القمة التي دائما ما تتسم بالندية بين اللاعبين.