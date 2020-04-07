شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي: "الجنايني منحنا مكآفات من جيبه ومصطفي محمد خد أكتر واحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، منح مكافآت خاصة للاعبي المنتخب الأولمبي من جيبه الخاص بعد التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية": "وزير الشباب والرياضة لعب دورًا كبيرًا في تتويج المنتخب بالدعم والمساندة .. وعزومة "الكبدة" تميمة الحظ قبل المباريات"

وأوضح: "عمرو الجنايني منح اللاعبين مكافات خاصة من جيبه .. ومصطفي محمد صاحب نصيب الأسد من المكافأة بسبب تألقه فالجنايني كان يمنحنا المكافأة بعد كل هدف"