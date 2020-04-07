شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي : جددت عقدي علي بياض مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه جدد عقده مع إدارة نادي الإسماعيلي بعد تألقه وتلقيه عدة عروض في الآونة الأخيرة.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية": "تلقيت عروض محلية عقب التألق في بطولة إفريقيا .. ولن أرحل إلا بعرض مناسب للنادي الأسماعيلي فهو من صنع أسمي"

وأوضح: "جددت عقدي مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات دون تردد وكان التجديد على بياض"