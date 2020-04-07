شكرا لقرائتكم الزمالك: اتحاد الكرة لو ملغاش الدوري يوم 14 أبريل أنا هعتبره ملغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه من حق الأندية عدم منح اللاعبين نسبة المشاركة في المباريات بالموسم الحالي. قال رئيس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الجزء التاني من الموسم ملعبتش يبقى اخفض وفيه حاجة في القانون المدني بيقول لما تحصل قوة قاهرة تمنع استكمال العقد". فجر مفاجأة بأنه لو لم تقم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالغاء الدوري يوم 14 أبريل الجاري سأعتبره ملغيا"، متابعا: "اتحاد الكرة مد توقف النشاط لحد يوم 14 ، ولو هو مد تاني هقوله لا انا هجيب فلوس منين لا عندي فلوس اشتراكات ولا اعلانات والدولة مش هتدي حد حاجة خلي الدولة في اللي فيها".

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