شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: سأطلب استمرار صلاح محسن وناصر ماهر وفتوح مع سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، انه سيطلب استمرار صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الأهلي، وأحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك، في صفوف النادي السكندري.

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وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية "الثلاثي مهمين في صفوف الفريق السكندري وسنطلب ضمهم نهائيا، ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي مفاوضات بسبب النشاط"

وعن التنازل عن جزء من المستحقات بسبب توقف النشاط، أوضح صدقي: "سموحة يحصل على مستحقاته على دفعات واللاعبون حصلوا على جزء كبير منهم ولكن سيتم التصرف بشكل آخر وكل نادي وله ظروفه"