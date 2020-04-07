شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد : حازم إمام كان عنده رهبة من الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن حازم امام سيظل أسطورة الزمالك سابقاً ولاحقاً.

أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الثعلب الصغير انضم الى الزمالك عن طريق بدر حداد الذي كانت تجمعه صداقة كبيرة بحمادة امام رحمة الله عليه والذي اتي به للقلعة البيضاء".

تابع مجاهد أن حازم امام اسطورة فنية على مستوى كرة القدم وأخلاقية بصفته لاعب لم يختلف أحد على ما يحمله من احترام متبادل مع أي طرف في المنظومة.

Advertisements

وقال مجاهد أن حازم امام عندما بدأ حياته مع الفريق الأول عاني من رهبة القلعة البيضاء فكان يؤدي جيداً في التدريبات وعندما يشارك في المباريات كان التوفيق يغيب عنه وهو الأمر الذي وضح في الفترة الأولى له مع القلعة البيضاء".

تابع: "توهج اللاعب كروياً مع الزمالك بعدها وأصبح أسطورة كروية لن تتكرر في الكرة المصرية خاصة وأن مهاراته جعلته واحداً من النجوم أصحاب القدرات الخاصة في تاريخ الساحرة المستديرة".