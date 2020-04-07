شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد : حازم إمام كان عنده رهبة من الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن حازم امام سيظل أسطورة الزمالك سابقاً ولاحقاً.
أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الثعلب الصغير انضم الى الزمالك عن طريق بدر حداد الذي كانت تجمعه صداقة كبيرة بحمادة امام رحمة الله عليه والذي اتي به للقلعة البيضاء".
تابع مجاهد أن حازم امام اسطورة فنية على مستوى كرة القدم وأخلاقية بصفته لاعب لم يختلف أحد على ما يحمله من احترام متبادل مع أي طرف في المنظومة.
وقال مجاهد أن حازم امام عندما بدأ حياته مع الفريق الأول عاني من رهبة القلعة البيضاء فكان يؤدي جيداً في التدريبات وعندما يشارك في المباريات كان التوفيق يغيب عنه وهو الأمر الذي وضح في الفترة الأولى له مع القلعة البيضاء".
تابع: "توهج اللاعب كروياً مع الزمالك بعدها وأصبح أسطورة كروية لن تتكرر في الكرة المصرية خاصة وأن مهاراته جعلته واحداً من النجوم أصحاب القدرات الخاصة في تاريخ الساحرة المستديرة".
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